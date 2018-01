Poco sangue in Toscana, appello ai donatori

Sab, 13/01/2018 - 11:27 — La redazione

Complice il picco dell'influenza in diverse regioni, tra cui la Toscana, si stanno registrando carenze di sangue. Lo afferma il Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità in un post sul proprio sito, in cui lancia un appello alle associazioni di donatori.

"Si segnala la diffusa carenza di emazie nelle Regioni Lazio, Puglia, Campania e Toscana - scrive il Cns -, ma allo stesso tempo l'indisponibilità delle Regioni solitamente eccedentarie a compensare, e addirittura la carenza presso le Regioni Lombardia e Piemonte".