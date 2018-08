Da stanotte a Firenze allerta gialla per temporali forti fino alle 18

Mar, 14/08/2018 - 00:02 — La redazione

Allerta gialla da stanotte a Firenze per possibili temporali forti, fino a oggi pomeriggio.

L’allerta gialla è stata emanata dalla Protezione Civile per il rischio di forti temporali e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Sulla base del bollettino del centro funzionale regionale di valutazione delle criticità per la zona che riguarda anche il Comune di Firenze, l'allerta scatta a mezzanotte e si concluderà oggi, 14 agosto, alle 18. Per informazioni sulle norme di comportamento in caso di temporali forti consultare il sito della protezione civile http://protezionecivile.comune.fi.it/wp-content/uploads/2014/11/quattroante_rischio_alluvione.pdf

In altre zone della Toscana l'allerta è arancione. Ieri la Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti dalla mezzanotte fino alle 18 di oggi, martedì 14 agosto, per le aree nord-occidentali della regione. Saranno interessati la costa, dalla Versilia fino alla foce dell'Arno, Lunigiana, valli del Serchio, del Reno e del Bisenzio.

Pressione in graduale calo per l'avvicinamento di una linea di instabilità, collegata ad una saccatura atlantica, attesa in transito nella giornata di domani quando saranno possibili temporali anche forti a carattere sparso.