Visitare Firenze e la Toscana in camper

Firenze e la Toscana sono da sempre mete molto ambite da milioni di turisti ogni anno che rimangono affascinati dalla bellezza del capoluogo così come dalle altre città e dal territorio in generale. Oltre a Firenze è infatti possibile visitare Siena, Lucca, Arezzo, Pisa per chi vuole visitare delle città; per chi invece preferisce il mare, anche in questo caso c'è l'imbarazzo della scelta potendo scegliere fra la Versilia, Castiglioncello, Punta Ala o l'Argentario. La Toscana offre anche la possibilità di visitare le zone delle proprie colline quali il Chianti dove ammirare bellissimi paesaggi e degustare ottimi vini.

Un'ottima soluzione per visitare il territorio della Toscana è sicuramente il camper che permetterebbe di muoversi liberamente senza dover affrontare i costi relativi agli alloggi: per vivere al meglio e in totale confort la propria vacanza in camper, è sempre consigliabile acquistare un'antenna satellitare camper tramite cui vedere Sky e la televisione satellitare. Non dimenticate anche di prendere su delle bici (con relativo carrello porta bici) per visitare in totale libertà i luoghi della Toscana: bisogna infatti tenere presente che, quando ci si muove in camper, spesso il camper rimane parcheggiato in aree apposite in quanto risulterebbe molto scomodo per gli spostamenti all'interno delle città che visiterete.

Dopo essere pronti a partire con il vostro camper, dovrete scegliere l'itinerario da affrontare: è consigliabile venendo da Nord partire con una visita alla città di Lucca (se andate nel periodo a cavallo di fine Ottobre e inizio Novembre potrete partecipare al famoso festival chiamato "Lucca Comics and Games" dedicato ai fumetti, all'animazione e ai giochi di ruolo) famosa per i suoi monumenti storici quali la Torre Guinigi o la Cattedrale di San Martino: intanto che siete a Lucca potete recarvi a Forte dei Marmi in Versilia che non dista più di tanto per fare un bagno (se siete durante la stagione estiva) e mangiare del pesce. Vicino a Forte dei Marmi recatevi anche a visitare la bellissima Pietrasanta che dista solo pochi chilometri: qui potrete visitare il centro storico molto caratteristico con i tanti bar e ristoranti dove prendere un aperitivo o mangiare alcune delle prelibatezze locali.

Una volta ripartiti, potete scegliere di visitare Pisa, famosa per la Torre di Pisa, il Duomo e Piazza dei Miracoli per poi ripartire e dirigervi presso l'interno e visitare la bellissima Firenze dove dovrete visitare la Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e tanti altri bellissimi monumenti e musei che vi lasceranno a bocca aperta. Mentre sarete a Firenze, non potrete fare a meno di assaggiare le buonissime bistecche Fiorentine con l'osso. Se andate a Firenze durante il mese di Giugno, non dimenticatevi di partecipare al grande evento di musica rock chiamato "Firenze Rock".

Lasciata Firenze, Siena sicuramente merita di essere visitata: qui potrete ammirare la bellissima Piazza del Campo (dove si svolge il Palio di Siena), il Duomo di Siena e la Torre del Mangia. Vicino a Siena avrete anche la possibilità di visitare una delle più importanti cantine italiane, quella di Montalcino dove viene prodotto uno dei migliori vini italiani, il Brunello di Montalcino.

Dopo essere ripartiti dalla zona di Siena, potrete dirigervi verso Grosseto dove si trova il Duomo di Grosseto e tanti altri importanti monumenti: vicino a Grosseto si trova il promontorio dell'Argentario che si trova nelle acque del Mar Tirreno e della pianura di Orbetello. All'Argentario potrete sia fare il bagno che scoprire la bellissima natura che circonda questo posto.

Di fronte all'Argentario si trova poi una bellissima isola della Toscana, l'isola del Giglio che offre ai propri turisti delle bellissime spiagge e una costa molto varia caratterizzata da calette molto belle. Quest'isola è anche una meta molto interessante per gli amanti del mare e delle immersioni.

Risalendo verso nord un'altra località balneare che merita di essere visitata è sicuramente Punta Ala, che è una frazione di Castiglione della Pescaia e si trova sempre nella provincia di Grosseto: Punta Ala si trova alle radici dell'omonimo promontorio. Qui potrete rilassarvi sulla spiaggia cosi come cenare nei ristoranti che troverete.

Come avete potuto leggere i luoghi che potrete visitare durante la vostra vacanza in camper in Toscana sono tantissimi, vari e tutti in grado di affascinarvi e lasciarvi di stucco: inoltre viaggiando in camper potrete scegliere in totale autonomia e libertà dove dirigervi ogni giorno senza dover pensare a prenotare degli alloggi o seguire degli itinerari prefissati, godendovi la vostra vacanza in totale libertà in bellissimi luoghi e ammirandone i paesaggi mozzafiato.