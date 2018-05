Nuova pista aeroporto di Firenze, Nardella: "Ora o mai più. Senza sarà declino per i prossimi 50 anni"

Mar, 08/05/2018 - 02:16 — La redazione

"Ora o mai più. Se noi perdiamo questa sfida saremo condannati al declino per i prossimi cinquant'anni". Lo ha detto ieri il Sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una iniziativa pubblica del Comitato del Sì al potenziamento dello scalo fiorentino di Peretola, rispondendo in merito a cosa accadrebbe se non venisse costruita una nuova pista.

"Non possiamo rimanere in mezzo al guado con un piede fuori ed un piede dentro, dobbiamo andare avanti perché sono decenni che si chiede questa nuova pista dell'aeroporto e perché ormai siamo in dirittura d'arrivo - ha aggiunto Nardella -. Abbiamo l'ok dal Ministero dell'Ambiente, l'ok del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con delle prescrizioni che io per primo mi impegnerò a garantire che vengano rispettate da tutti i soggetti attuatori sotto il profilo della sostenibilità di questa opera pubblica. Detto questo resta solo la Conferenza dei servizi. La richiesta è stata mandata al Ministero, è l'ultimo passaggio per dare alla Toscana e a Firenze un infrastruttura che serve".

Nardella durante l'iniziativa ha detto di avere "grandissimo rispetto" verso i sindaci che hanno una posizione diversa, come il sindaco di Prato Matteo Biffoni, "ma ritengo anche che in democrazia si debbano prendere delle decisioni: c'e' una maggioranza di tutta l'area metropolitana largamente favorevole alla nuova pista, ed in più vi sono opere compensative straordinarie". Per il sindaco di Firenze "i cittadini della Piana non saranno affatto penalizzati, avranno un'infrastruttura che porterà loro più posti di lavoro e, più ricchezza perché sarà un polo di attrazione anche per investitori".