Pioggia, oggi a Firenze allerta gialla per rischio idrogeologico

Ven, 01/02/2019 - 01:01

Ieri a Firenze l'allerta neve e ghiaccio ha creato problemi alla circolazione, per oggi, 1 febbraio, le temperature in rialzo fanno prevedere solo pioggia e una allerta gialla per rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo ha segnalato il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà alle 8 di oggi, venerdì 1 febbraio, e si concluderà alle 13 di domani, sabato 2 febbraio.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico