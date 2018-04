I ragazzi di Fiorentina For Special ieri protagonisti allo stadio Franchi

Lun, 16/04/2018 - 17:59 — La redazione

Grandi emozioni ieri all’Artemio Franchi di Firenze per i ragazzi di Fiorentina For Special che hanno giocato una partita dimostrativa prima di Fiorentina – Spal.

Le due squadre adottate dalla Fiorentina nell’ambito del Torneo Quarta Categoria, Ossona Special e Quarto Tempo, hanno vissuto una giornata da protagonisti calcando per la prima volta il campo dell’Artemio Franchi, proprio come i loro beniamini. Un incontro disputato all’insegna dell’amicizia e della voglia di stare insieme, uniti da un unico messaggio #iovogliogiocareacalcio. Per loro non è mancato anche l’incontro con i campioni viola e con Giancarlo Antognoni, che ha consegnato a ciascuna squadra una coppa celebrativa, prima di sostenere tutti insieme la prima squadra nella sfida contro i biancoazzurri.

Quarta Categoria è il primo torneo nazionale di calcio a 7 rivolto esclusivamente ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale promosso dalla FIGC con il sostegno del Centro Sportivo Italiano, grazie alla collaborazione di tutte le componenti del mondo del calcio.

Il 17 marzo è iniziata ufficialmente la prima edizione del Torneo Quarta Categoria in Toscana con un girone dedicato che vede protagonista la Fiorentina for Special e i ragazzi di Quarto Tempo Onlus insieme alle squadre special dell’A.C. Pisa, l’U.S. Città di Pontedera e del Livorno Calcio.

L’AC Ossona Special veste invece i colori viola nel girone lombardo del Torneo dalla primavera del 2017.