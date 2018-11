Stasera l'ultima eliminatoria del 30° Rock Contest

Gio, 08/11/2018 - 11:50 — La redazione

Ultima eliminatoria per l’edizione numero 30 del Rock Contest. La sfida si terrà oggi, giovedì 8 novembre, alle 21.30 al Glue Alternative Concept Space (viale Fanti, 20 – ingresso libero, votazione di pubblico e giuria).

Bonsai Bonsai, In Wave, Fancies, A Pezzi, B.T.K. Tyler e Ciulla sono le band che si contenderanno l’accesso alle semifinali, mentre Banana Joe, The Floating Ensemble, Giunto di Cardano, Di Noi Stessi E Altri Mondi, Vieri, Rooms By The Sea, L’Opera Di Amanda e Gabriele Bernabò si sono già qualificate. In palio per l’edizione 2018 del concorso per artisti e band emergenti organizzato da Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze ed in collaborazione con Regione Toscana (Fondo Sociale Europeo) e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, ci sono 10.000 euro da investire in produzioni musicali.

Da trent’anni il Rock Contest è il principale concorso dedicato ai gruppi musicali emergenti in Italia, che interpreta e anticipa tendenze e stili musicali. Tra le novità di questa edizione spicca la trap, genere hip hop amato dai giovanissimi. A rappresentarlo gli empolesi B.T.K. Tyler, 33 anni in due. E sul palco del Glue anche i palermitani Fancies con il loro synth pop a tinte pastello e sfumature french touch e gli A Pezzi, trio rock aretino con due album all’attivo. E ancora, Ciulla, nuovo progetto solista di Antonio dei Violacida; il quintetto da Livorno Bonsai Bonsai tra psichedelia ed elettronica, tempi dilatati e ritmi serrati; il progetto torinese In Wave, sound internazionale e atmosfere urbane di ispirazione londinese.

Come per le altre eliminatorie, i due gruppi ritenuti i migliori da pubblico e giuria specializzata, accederanno alle semifinali in programma il 16 e il 23 novembre, sempre al Glue, in cui si sfideranno le dodici migliori formazioni – le dieci che hanno passato le eliminatorie, più due ripescate.

Le migliori sei parteciperanno alla finalissima del 1 dicembre all'Auditorium Flog (via Mercati, 24/b). Ospiti d’onore della serata, Max Collini e Daniele Carretti degli Offlaga Disco Pax, gruppo che il Rock Contest lo ha vinto nel 2004. Quattordici anni dopo la vittoria che è valsa loro un contratto discografico e l’avvio di una carriera autorevole, si ritroveranno sul palco per chiudere un cerchio. L'intera edizione del concorso è dedicata al tastierista Enrico Fontanelli, prematuramente scomparso nel 2014.

Rock Contest 2018 è organizzato dall’emittente radiofonica Controradio e dall’associazione Culturale Controradio Club con la collaborazione di Regione Toscana, Comune di Firenze e con il sostegno di SIAE. Sponsor tecnici: Audioglobe, Woodworm Label, Sam Studi di Registrazione, Dophix Guitar Handmade Effects.

