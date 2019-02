Forteto, domani commissione alla Camera, Donzelli (FdI): "La politica non perda l'occasione"

Dom, 17/02/2019 - 22:02 — La redazione

"Dopo aver denunciato la sparizione dal calendario dei lavori e aver chiesto personalmente al Presidente Fico di rimediare al più presto, finalmente ci siamo: inizia domani alla Camera dei Deputati la discussione sulla Commissione d’inchiesta sul Forteto.

Un passaggio fondamentale che porterà, dopo anni di battaglie contro un intero sistema che ha fatto muro, ad istituire uno strumento importantissimo per fare luce su 50 anni di abusi materiali e istituzionali. Il Parlamento e la politica non possono perdere questa occasione per dare alle vittime un briciolo di risarcimento". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, già vicepresidente della seconda commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana.

"La votazione ci sarà presumibilmente nei giorni successivi - spiega Donzelli - continueremo ad essere vigili perché in questa vicenda ne abbiamo viste di tutti i colori ed è necessario che l'istituzione della commissione avvenga in fretta e senza ulteriori ostacoli. Alla vigilia dell'ingresso in aula della questione mi tornano in mente tutti i momenti in cui le vittime hanno lottato senza essere considerate. E ricordo bene anche tutti coloro che per lungo tempo hanno cercato di insabbiare la verità. Oggi - conclude Donzelli - abbiamo l'occasione di indagare con strumenti nuovi: la politica non può permettersi di perderla, noi di Fratelli d'Italia ce la metteremo tutta".