Vivaldi e Telemann, due serate con i Solisti di Toscana Classica in Palazzo Medici Riccardi

E’ un viaggio nel Barocco musicale di Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann quello che i Solisti di Toscana Classica propongono nel doppio appuntamento di domenica 22 e lunedì 23 luglio a Palazzo Medici Riccardi di Firenze (ore 21), sede della Città Metropolitana di Firenze che nell’occasione concede il patrocinio.

La formazione è composta da Daria Nechaeva, Emanuele Brilli, Neri Nencini e Aurora Landucci ai violini, Stefano Aioli al violoncello, Marco Gallina alla viola, Raffaele Chieli alla tromba, Riccardo Rinaldi al fagotto e Francesco Darmanin al clarinetto.

Di Antonio Vivaldi ascolteremo il “Concerto in si minore per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo, op. 3 n. 10, RV 580” e il “Concerto per fagotto, archi e cembalo n.4 in do maggiore RV 474”. A seguire il “Concerto per viola e archi in sol maggiore” e il “Concerto per tromba, archi e cembalo in re maggiore” di Telemann. Completa il programma il “Concerto per clarinetto e orchestra” di Saverio Mercadante.

Riconosciuta dalla Regione Toscana come prima struttura di produzione musicale under 35, l’associazione Toscana Classica ha come finalità quella di offrire ai suoi componenti neo diplomati/neo laureati, uno sbocco professionale, realizzando produzioni di livello con il coinvolgimento di istituzioni di prestigio. Dal 1999 ha all’attivo oltre 600 concerti.

Biglietto 20 euro. Prevendita attraverso il circuito Box Office (www.boxol.it tel 055.210804). Servizio prevendite anche presso le sedi degli spettacoli nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 340.3944830 - www.toscanaclassica.com.

Programma concerti domenica 22 e lunedì 23 luglio

A. Vivaldi Concerto per 4 violini, violoncello, archi e basso continuo n.10 in si min. op. 3 RV 580

S. Mercadante Concerto per clarinetto e orchestra

A.Vivaldi Concerto per fagotto, archi e cembalo n.4 in do maggiore RV474

G. P. Telemann Concerto per viola e archi in sol maggiore TWV51:G9

G. P. Telemann Concerto per Tromba, archi e cembalo in re maggiore TWV51:D7

