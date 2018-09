'Avventure in Abruzzo' di Roberto C. Deri e Domenico Rosa al Caffè Letterario 'Le Murate'

Mar, 11/09/2018 - 17:44 — La redazione

Evento luogo: Caffè Letterario 'Le Murate' - Piazza delle Murate, 50122 Firenze

Il Caffè Letterario 'Le Murate' ospita la presentazione del libro 'Avventure in Abruzzo. Tra Natura e mistero' (Tabula fati) del nostro Domenico Rosa scritto a quattro mani con l'antropologo Roberto Carlo Deri. La manifestazione si terrà il 20 settembre alle ore 19 in Piazza delle Murate all'omonimo caffè. Oltre agli autori sarà presente la giornalista Filomena d'Amico. Le letture saranno curate dalla performer Silvia Zanotto.

"Ho imparato più dai pastori analfabeti della Sardegna e dai cacciatori di cinghiali abruzzesi che da molti borghesi e 'pezzi grossi' aziendali incontrati nella mia vita." Profondamente intriso di avventura, cultura popolare, spiritualità e vita esperienziale, "Avventure in Abruzzo" s'immerge negli interstizi di una regione affascinante, che più di ogni altra in Italia ha mantenuto le tradizioni maggiormente ataviche, dove la dimensione cristiana si innesta con ritualità precedenti, talora preistoriche, attraverso un lungo viaggio compiuto dagli autori nel territorio alla ricerca di "storie" poco conosciute. "Ci sono tradizioni che nascono nell'intimo umano; viverle significa dare valore all'esistenza".

Roberto Carlo Deri è antropologo, etnologo e scrittore. Ha pubblicato i romanzi: Londra 2060. Fra il grigio e il verde (Nocturna edizioni 2012), Luna Sheldon e la città perduta (Armando Curcio, 2014); i saggi: Altre dimensioni. Il “mistero” fra mito realtà e fantasia (Fenacom edizioni, Roma 2003), Medicine tradizionali e alternative (Fenacom edizioni, Roma 2003), Dono e mercato nel mondo del fitness (Il Ciliegio Edizioni, 2013) e Il rapporto medico paziente e l'antropologia medica (Tabula fati, Chieti 2016); e con Domenico Rosa Avventure in Abruzzo. Fra natura e mistero (Tabula fati, Chieti 2016).

Domenico Rosa, religioso, giornalista e saggista abruzzese si laurea a Firenze in Storia Contemporanea, città dove vive e lavora per circa sedici anni. Nel 2008 vince il Premio “Terra d’Abruzzo” con una ricerca sul brigantaggio post-unitario. Nel 2009 pubblica Fiume Dannunziana. Tra irredentismo e fantasia (Eclettica Edizioni, Massa). Nel 2013 la seconda edizione del saggio viene presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel 2016 escono Pezzi. Racconti di vita, tradizioni, folklore (Tabula fati, Chieti) e Avventure in Abruzzo. Fra natura e mistero, scritto con Roberto Carlo Deri (Tabula fati, Chieti). Nel 2017 ottiene il fiorino d'oro al 'Premio Firenze - Mario Conti' con un racconto inedito sulla vita religiosa. Attualmente vive a Roma con la famiglia religiosa dei Missionari del Sacro Cuore di Gesù. Dopo aver rinnovato i voti il 15 agosto 2018 si appresta ad intraprendere il II anno Teologia alla Pontificia Università Urbaniana.