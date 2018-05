Immigrazione, Bugli: la Toscana rimane contraria ai centri di rimpatrio

Sab, 19/05/2018 - 00:01 — La redazione

La Toscana rimane contraria ai centri di rimpatrio "tanto più se si ritorna al vecchio Cie: non è neanche una posizione politica, è ammettere l'evidenza dell'assoluto fallimento dei Cie, lo dice una commissione parlamentare d'inchiesta".

Lo ha affermato ieri Vittorio Bugli, assessore regionale all'immigrazione, a margine della presentazione del 'Monitorando tour' di Libera Toscana, rispondendo ai giornalisti sulla bozza di contratto M5s-Lega. "Abbiamo ritenuto di anticipare tutto questo - ha proseguito - perché proprio ieri (giovedì, ndr) abbiamo presentato e approvato in Giunta la proposta di autonomia differenziata della Toscana: la chiediamo anche sui richiedenti asilo, e riteniamo che sia opportuno che finalmente questo sistema passi alla gestione della Regione, concordemente con gli enti locali". Secondo Bugli "c'è da smettere di tenere tutte queste persone lì a non fare niente e ad aspettare per anni: bisogna insegnare seriamente loro la lingua, bisogna che facciano attività anche di impegno sociale, lavori utili, attività volontarie interessanti per la comunità, e bisogna gradualmente dar loro delle possibilità di integrazione nella società".