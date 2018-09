Vaccini, Saccardi: "In Toscana il numero dei non coperti è contenuto"

Mar, 18/09/2018 - 15:39 — La redazione

"In Toscana la situazione mi sembra abbastanza buona. I numeri dei bambini che risultano non vaccinati sono molto contenuti. Vuol dire che l'effetto della legge Lorenzin c'è stato, l'abbiamo visto nell'aumento molto rilevante delle percentuali di vaccinazioni e nel numero dei bambini che siamo riusciti a recuperare".

Lo ha spiegato l'assessore regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, rispondendo ai giornalisti in merito ai primi provvedimenti di sospensione scattati a Firenze alle scuole materne per i bambini sprovvisti delle dieci immunizzazioni richieste dalla normativa. "È una situazione abbastanza positiva- aggiunge-. Tuttavia, la legge prescrive ancora oggi che chi non è vaccinato non possa accedere alle scuole materne e agli asili nido. Mentre, alle elementari non è prevista l'esclusione, ma è prevista una sanzione di tipo amministrativo". (Agenzia DIRE)