Mala del Brenta, in Toscana sequestrati tre immobili del boss Felice Maniero

I finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria Venezia stanno eseguendo una confisca di tre immobili di pregio nelle province di Firenze, Luccae Pisa riconducibili a Felice Maniero, ex capo della 'Mala del Brenta'.

Le Fiamme gialle stanno eseguendo un provvedimento emesso dalla sezione distrettuale del riesame e delle misure preventive del tribunale di Venezia. Lo fa sapere una nota della Guardia di finanza, che ricorda come agli inizi del 2017 i finanzieri avessero gia' sottoposto a sequestro preventivo di beni per 17 milioni in applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un prestanome e di un promotore finanziario.