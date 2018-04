Carrai: "La comunità vuole il nuovo aeroporto di Firenze. Porterà un indotto di 730 milioni"

Gio, 12/04/2018 - 12:23 — La redazione

Il sì al potenziamento con la nuova pista parallela al raccordo autostradale dell'aeroporto di Firenze "è un sì di un'intera comunità io credo, perché intere comunità hanno necessità della pista per dare una risposta ai propri cittadini e agli imprenditori".

Lo ha detto il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, che oggi ha partecipato a una tavola rotonda all'iniziativa Panorama d'Italia a Firenze (in corso da ieri). "Secondo studi internazionali - ha spiegato Carrai - la nuova pista dell'aeroporto di Firenze porterebbe un indotto economico sull'area metropolitana di 730 milioni di euro: mille lavoratori tra diretti e indiretti per ogni milione in più di passeggeri. Il Masterplan aeroportuale prevede l'incremento di due milioni di passeggeri, quindi fate il conto di cosa significhi solamente in termini di persone assunte".