Mondiali di pallavolo maschile, dal 12 al 18 settembre al Mandela Forum di Firenze

Gio, 06/09/2018 - 19:48 — La redazione

Solo pochi giorni separano Firenze dalle emozioni del volley internazionale: il Nelson Mandela Forum è pronto ad accogliere, dal 12 al 18 settembre, la Pool A del Fivb Men’s Volleyball World Championship Italy-Bulgaria 2018, il girone in cui l’Italia scenderà in campo per superare la prima fase del Campionato del mondo di pallavolo maschile.

"I giorni che ci aspettano – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci - saranno il coronamento di un percorso lungo. È la terza volta negli ultimi quattro anni che ospitiamo eventi di caratura internazionale del volley azzurro e siamo orgogliosi che il Mandela Forum sia la sede prescelta per ospitare la nostra Nazionale, visto che proprio nel 2018 si celebrano i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela. È un orgoglio avere la nostra città protagonista insieme a tutta la comunità sportiva cittadina".

Conto alla rovescia per assistere alla competizione, ospitata da Italia e Bulgaria, che avrà inizio ufficialmente il 9 settembre con le partite inaugurali Italia-Giappone a Roma e Bulgaria-Finlandia a Varna (BUL): dopodiché, le 24 squadre partecipanti saranno impegnate nelle quattro Pool eliminatorie, tutte con formula round robin, in cui è suddivisa la prima fase. In particolare, il girone in programma al Nelson Mandela Forum dal 12 al 18 settembre vedrà i ragazzi di Gianlorenzo Blengini sfidare Argentina, Giappone, Belgio, Slovenia e Repubblica Dominicana per conquistare l’accesso alla seconda fase, per il quale dovranno classificarsi tra le prime quattro formazioni della Pool A.

Appuntamento da non perdere con il Campionato del mondo di volley maschile 2018, il terzo ospitato in Italia dopo le edizioni del 1978 e del 2010. La Pool A troverà una città che, dopo aver ospitato la Final Six della World League 2014 ed esser stata la sede del sorteggio dei gironi di questi Mondiali, è già pronta a sostenere la Nazionale forte della propria tradizione e del legame speciale tra la pallavolo, il territorio e i tanti tifosi che in ogni occasione tingono gli spalti di azzurro. Tutte le informazioni sono disponibili ai siti www.toscana.federvolley.it, http://www.overtheblock.it/campionati-del-mondo-2018 e http://italy-bulgaria2018.fivb.com.