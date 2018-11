Occupazioni suolo pubblico, a Firenze settimana di controlli mirati

Lun, 19/11/2018 - 19:51 — La redazione

Proseguono a Firenze le campagne di controlli mirati della Polizia Municipale.

Questa settimana le verifiche riguardano le occupazioni del suolo pubblico che vuol dire cantieri edilizi e stradali ma anche quelli legati ad attività commerciali dai dehors agli operatori itineranti. Intanto domani si concluderanno i controlli sulla sosta irregolare delle biciclette in viale dei Mille con multe e rimozioni.

Intanto la scorsa settimana dalla Polizia Municipale è stata impegnata nei controlli mirati alla sicurezza stradale. Sono 42 i conducenti multati perché utilizzavano percorsi ciclopedonali e dieci per transito contromano per evitare la porta telematica a tutela della ztl o della corsia preferenziale. Le pattuglie dell’Autoreparto hanno concentrato l’attenzione sulle piste ciclabili e la ztl in particolar modo sui viali e in piazzale Vittorio Veneto.

Gli agenti hanno staccato 42 verbali per transito sui percorsi ciclopedonali (sanzione da 41 euro), 10 verbali per circolazione contromano sia per accedere alla ztl che sulla nuova corsia preferenziale di piazza Vittorio Veneto (163 euro e taglio di 4 punti patente). Ancora sono stati 4 i verbali per mancanza di revisione (169 euro) e 2 per uso di cellulare alla guida (161 euro e taglio di 5 punti patente).

Nei controlli sulla sicurezza di sabato le pattuglie dell’Autoreparto sono stati coadiuvati dai nuovo agenti a tempo determinato. Una donna è stata fermata ed è risultata con un tasso alcolemico di 0.80 g/l. Per lei una sanzione amministrativa di 531 euro per ebbrezza lieve, il taglio di 10 punti patente e ritiro del documento ai fini della sospensione (la cui durata è decisa dal Prefetto). Gli agenti hanno anche fermato una persona a bordo di un ciclomotore risultato senza carta di circolazione e da ulteriori accertamenti è emerso che l’intestatario era deceduto da circa un anno. La pattuglia ha quindi ritirato la carta di circolazione e multato il conducente con un verbale da 356 euro. Due infine gli inviti a presentare documenti presso gli uffici della Polizia Municipale.