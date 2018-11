'Ndrangheta in Toscana, Procura di Firenze chiede 14 rinvii a giudizio

Gio, 08/11/2018 - 20:12 — La redazione

Ci sono anche nomi 'pesanti' di cosche della 'ndrangheta, come Nirta e Barbaro, tra i 14 indagati dell'inchiesta Vello d'oro sulle infiltrazioni 'ndranghetiste tra Toscana e Calabria. La procura di Firenze ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per tutti i quattordici indagati dell'inchiesta che nel febbraio scorso portò 11 persone in carcere e tre ai domiciliari.. La procura di Firenze contesta, a vario titolo, reati che vanno dall'associazione per delinquere, estorsione, usura, riciclaggio ed autoriciclaggio. Ad alcuni anche l'aggravante del metodo mafioso.