Università, ladro di biciclette arrestato a Novoli

Ven, 05/10/2018 - 09:30 — La redazione

Due arresti durante i controlli della Polizia di Stato a Firenze da parte degli agenti delle Volanti, dei commissariati di San Giovanni e Rifredi Peretola e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

Il primo fermo è avvenuto ieri mattinata in viale Guidoni, vicino all'Università, dove per una serie di furti di biciclette, gli agenti si erano appostati in borghese.

Dopo poco, un 30enne italiano, già conosciuto per i suoi precedenti di polizia e con in atto un obbligo di firma per un furto di bicicletta commesso nell’agosto di quest’anno , si è avvicinato ad una mountain bike e ha rotto il catenaccio con una tronchese nascosta addosso.

Fermato prima di mettersi in sella, il giovane italiano è stato arrestato con l’accusa di furto pluriaggravato, mentre la bicicletta, del valore di circa 300 euro è stata restituita al proprietario, uno studente di 22 anni.

A finire in manette anche un 34enne algerino, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, per la rapina ad una turista Usa avvenuta a metà settembre in via Calimala, nel centro storico della città. L'uomo aveva colpito con pugni e bottigliate alcuni passanti intervenuti in difesa della giovane.