Fiorentina - Milan: la probabile formazione viola

Sab, 30/12/2017 - 00:01 — Donato Mongatti

Ultima sfida del 2017 per la Fiorentina che oggi, alle 12e30, ospita al Franchi di Firenze il Milan. E il tecnico gigliato Stefano Pioli vuol chiudere in bellezza l'anno tenendo i viola in corsa per la qualificazione all'Europa League.

"Contro il Milan – ha spiegato Pioli nella conferenza della vigilia – sarà una partita di prestigio, contro un avversario che ha una classifica inaspettata per la campagna acquisti che ha fatto e per la sua qualità, ma noi siamo la Fiorentina, scenderemo in campo per giocarcela, anche perché vogliamo chiudere bene questo anno".

"Dispiace per il risultato in Coppa Italia (eliminazione a Roma contro la Lazio, ndr) - ha aggiunto il tecnico - ma adesso è importante dare continuità in campionato, per il sesto posto ci sono tante squadre, faremo di tutto per restare in questo gruppo anche noi".

Tutti a disposizione del mister a parte Bruno Gaspar (a causa di un trauma contusivo al ginocchio destro riportato durante la partita di Coppa Italia) , ma Pezzella, che ieri ha svolto la rifinitura con la squadra, sarà valutato oggi nell'ultimo provino prima del match.

Questa la probabile formazione viola di Fiorentina – Milan, gara valida per la 19ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2017 – 2018: (4-3-3) Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau.

Questi i convocati: Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Hagi, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Luca Banti della sezione di Livorno; assistenti Vivenzi e Di Iorio; quarto uomo Tagliavento; VAR-AVAR Valeri e Dobosz.