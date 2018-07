Controlli antidroga a Firenze, quattro arresti

Mer, 18/07/2018 - 19:54 — La redazione

Vasta operazione nella lotta allo spaccio di droga a Firenze, con quattro arresti da parte della polizia.

Alla Fortezza da Basso, un controllo antidroga a tre extracomunitari, fra i 26 e i 33 anni di età, ha fatto scattare le manette. Durante la perquisizione, infatti, i tre, tutti irregolari in Italia, gli sono stati trovati 70 grammi complessivi di stupefacenti e per questo sono stati arrestati.

Mentre in via Toscana, a Novoli, un marocchino di 31 anni, trovato con alcune dosi di cocaina, è finito in manette. L'uomo, irregolare in Italia, è stato notato muoversi in modo sospetto dagli agenti del commissariato di zona che hanno deciso di controllarlo, trovandogli le dosi addosso.