Lavori Linea 2 Tramvia, Nardella: "La situazione si sta sbloccando"

"Ho avuto una comunicazione dai rappresentanti di Tram spa, il consorzio delle imprese: la situazione si sta sbloccando e dovremmo avere qualche novità per la prossima settimana. Non basta aspettare, incrociare le dita. Dobbiamo lavorare ogni giorno".

Lo ha detto, ieri, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo ai microfoni di Radio Toscana, in merito ai lavori per la realizzazione della Linea 2 della Tramvia, i cui lavori (completati al 90%) sono fermi da settimane a causa dei mancati pagamenti delle ditte subappaltatrici.

"Il Comune ha mandato una nuova lettera di intimazione a sbloccare questa situazione per riprendere i lavori. Questa lettera - ha aggiunto - è stata inviata a tutte le ditte, e abbiamo scritto anche alle banche che sono guidate da Mps (Monte dei Paschi di Siena, ndr), che hanno un ruolo decisivo in questa vicenda di impasse della linea 2". Se ognuno fa la sua parte, rileva, "come almeno a parole hanno detto di voler fare, possiamo riprendere i lavori sui cantieri. Lo dico prima di tutto per gli operai che sono senza lavoro e per quelle ditte che sono senza una risposta".