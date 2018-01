Graffito di Riina "Santo subito" sui muri di Firenze . Lo sdegno di Gianassi e Calleri - Foto

Ven, 26/01/2018 - 19:39 — La redazione

Il volto del boss mafioso morto nello scorso novembre, Totò Riina, dipinto in vernice rossa, corredato dalla scritta ''Santo subito''.

È il graffito comparso a Firenze, sui muri di alcune vie del centro storico, nell'area circostante a piazza del Duomo. Un gesto "scandaloso e inaccettabile", tuona l'assessore comunale alla sicurezza Federico Gianassi, che annuncia: "faremo pulire le scritte e cercheremo di individuare i responsabili tramite le telecamere".

"Oggi a Firenze - si legge su Stop mafia a firma di Salvatore Calleri, Presidente Fondazione Caponnetto - è apparsa questa immagine di Riina. È apparsa su un muro in pieno centro storico. Fatto grave e da non sottovalutare. La mafia vive di simboli. Firenze poi è città martire della mafia e non dobbiamo dimenticare la strage di via dei Georgofili e quella tentata di via Toscanini. Non ci si può permettere di tollerare un murales segno di consenso sociale per cosa nostra".

"Un'offesa intollerabile, uno sfregio a Firenze". Così commenta l'assessore regionale alla legalità e alla presidenza

"Un atto tanto più inquietante se si pensa che si somma agli attacchi contro la legalità costituzionale, o a certi rigurgiti di nuovo fascismo che si sono verificati anche in Toscana.

Questa è una terra impegnata da sempre nella difesa della legalità contro tutte le mafie e lo ha dimostrato, diventando protagonista di un modello che ha dato ottimi risultati, coinvolgendo giovani prima di tutto, cittadini e territori.

Per chi, con atti vili come questo, tenta di inquinare la vita delle comunità non ci può essere spazio. La Toscana andrà avanti con sempre maggior decisione".