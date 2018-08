20-08-2018 I lavori della settimana sulle strade di Firenze

Lun, 20/08/2018 - 00:01 — La redazione

L’avvio dei lavori di asfaltatura in via Senese, in viale Strozzi e viale Lavagnini. Ma anche nuovi interventi ai marciapiedi a san Bartolo a Cintoia. Sono alcuni degli interventi che prenderanno il via questa settimana sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco l’elenco.

Via Aretina: Da lunedì 20 agosto a martedì 21 nell’arco delle 24 ore restringimenti di carreggiata per lavori ai chiusini Telecom.

Via Senese: da piazzale di Porta Romana a Sant’Ilario in Colombaia dal 20 al 22 agosto nell’arco delle 24 ore restringimenti di carreggiata e senso unico alternato per asfaltatura.

Via Santa Maria a Marignolle: dal 20 al 24 agosto nel tratto fra via piana e via Morelli divieto di transito nell’arco delle 24 ore per lavori di Publiacqua.

Via Palazzo dei Diavoli: da via Sernesi a via Spadini dal 20 al 29agosto divieto di transito nell’arco delle 24 ore per posa infrastruttura Fiber.

Viale Strozzi e viale Lavagnini: dal 20 al 31 agosto restringimenti di carreggiata per fasi per lavori di ripristino del manto stradale.

Viale de Amicis: dal 20 al 31 agosto dal civico 33 al civico 43 restringimento di carreggiata per lavori di Publiacqua.

Via di Novoli: dal 20 al 31 restringimenti di carreggiata anche nelle strade afferenti per ripristino del manto stradale.

Via Gioberti: da via Villari a via del Ghirlandaio dal 20 agosto al 9 settembre divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e mezzi diretti ai passi carrabili) per lavori di rifacimento marciapiedi.

Via Bandinelli e San Bartolo a Cintoia: dal 20 agosto al 18 settembre restringimenti di carreggiata per ripristino di marciapiedi e caditoie.

Via Sansovino, via Mortuli e Montorsoli: dal 20 agosto al 20 settembre restringimenti di carreggiata a fasi per posa infrastruttura Flash Fiber.

Via Aretina: all’altezza da via Benuccio da Orvieto dal 22 al 23 agosto restringimenti di carreggiata per ispezione chiusini Telecom.

Via Baracca: all’altezza dell’incrocio con via del Barco dal 22 al 29 agosto restringimenti di carreggiata nell’arco delle 24 ore per posa infrastruttura Flash Fiber.

Via Bolognese: dal 22 agosto al 2 settembre all’altezza del civico 178 restringimento a senso unico alternato con movieri per un allaccio di Toscana Energia.

Via del Guarlone: dal 27 agosto al 31 agosto per lavori di rifacimento di allaccio idrico di Publiacqua istituzione del divieto di transito in via del Guarlone dall’incrocio con Via della Loggetta all’incrocio con Via Enrico Pea e senso unico in via del Rondinino dall’incrocio con Via del Guarlone fino al civico 4.