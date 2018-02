Pedro Mercerat nuovo giocatore della Toscana Aeroporti I Medicei

Mer, 07/02/2018 - 10:18 — La redazione

È l’estremo Pedro Mercerat il nuovo giocatore argentino ingaggiato dalla Toscana Aeroporti I Medicei che andrà a vestire la maglia gigliata fino alla chiusura della stagione in corso.

Classe 1990, 180 cm per 85 kg, Mercerat è una delle colonne del La Plata Rugby Club che partecipa al Top 12 della Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA)

Mercerat (soprannominato Pepu) è un trequarti con una buona visione di gioco che può coprire sia il ruolo di estremo che di apertura. Ha una grande abilità di mani e ottime scelte di gioco per attaccare gli spazi. Un altro suo punto di forza è il gioco al piede, sia tattico che dalla piazzola.

"Avevo tantissima voglia di giocare in Italia, un paese dove la cultura, la gente, assomiglia tanto a quella argentina. - sono le prime dichiarazioni del giocatore - Tutti mi hanno raccontato che Firenze è una città bellissima, una delle più belle al mondo. È molto tempo che volevo fare questa esperienza, per fortuna ho avuto questa possibilità e non ho avuto nessun dubbio ad accettare. Mi auguro di poter dare tutto alla squadra in questi mesi che sarò qua. Ho tantissima voglia di conoscere il rugby Italiano e misurarmi nella massima categoria in una squadra di alto livello."

Nome: Pedro

Cognome: Mercerat

Data di nascita: 26 febbraio 1990

Luogo di nascita: La Plata

Nazionalità: Argentina

Altezza - cm: 180

Peso - kg: 85

Ruolo: Estremo

Club di provenienza: La Plata Rugby Club

Honours: RWC U20 - Argentina xv - Seleccionado de Buenos Aires