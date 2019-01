Ex caserma Lupi di Toscana, tempi più rapidi per la riqualificazione

Dom, 20/01/2019 - 12:08 — La redazione

Tempi più rapidi per il rilancio dell’ex caserma Lupi di Toscana. Lo ha annunciato l'altro ieri l’assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze Giovanni Bettarini a margine dell’incontro con i tecnici del Comune e i vincitori del concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione della ex Gonzaga in commissione Urbanistica.

“Abbiamo scelto di portare avanti in modo contestuale il piano di recupero e la relativa variante al regolamento urbanistico – ha detto l’assessore Bettarini –, in modo da velocizzare i tempi di adozione e approvazione e partire rapidamente con il recupero di un’area importantissima della città e dell’area metropolitana. Nel mese di aprile – ha proseguito l’assessore - torneremo in commissione Urbanistica per portare in visione lo stato del progetto prima di predisporre la documentazione definitiva, in modo da recepire anche eventuali sollecitazioni e osservazioni. Andiamo avanti intanto con il progetto del ‘people mover’ dalla fermata della tramvia a Torregalli, che sarà il primo intervento a partire”.

Nel frattempo, gli studenti di architettura dell’Università di Losanna, coordinati dal professor Luca Ortelli (membro della commissione di concorso), sono stati coinvolti nell’elaborazione di uno studio sulla progettazione dell’area che sarà presentato a maggio prossimo e che potrà essere verificato e valutato dall’Amministrazione comunale come ulteriore elemento di arricchimento nella definizione del piano. Gli studenti hanno trascorso una due giorni fiorentina per i sopralluoghi alla struttura e all’area.

Il progetto vincitore, presentato lo scorso giugno, è stato elaborato da Paolo Luigi Poloni di Luino (Varese). Il masterplan prevede uno spazio urbano contemporaneo caratterizzato dalla centralità di aree pubbliche, verde e percorsi ciclo-pedonali, con gli edifici che si affacciano sull’asse centrale in un mix di funzioni residenziali, commerciali, sociali e di servizi. Nel dettaglio, il progetto prevede un lungo percorso nel quale si alternano una serie di spazi pubblici (‘stanze civiche’), che si conclude con la piazza principale Lupi di Toscana e l’edificio speciale dell’ex palazzina di comando. Il program­ma complessivo comprende 33.500 mq di superficie utile lorda destinato a residenziale (di cui 22mila di Social Housing), 7.500 mq di Sul commerciale, 12mila mq di uffici/terziario/sanitario, 6.500 mq sociale/istruzione/culturale.