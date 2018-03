Tantissima neve sulle montagne della Toscana: il bollettino e gli eventi del fine settimana

Ven, 09/03/2018 - 18:27 — La redazione

La settimana passata ha portato altra neve sulle montagne toscane, che vantano davvero un livello di innevamento come non si vedeva da anni. All'Abetone in quota ci sono tre metri di neve ma anche sull'Amiata non si scherza. In vetta i livelli di neve arrivano ai due metri.

Le ultime giornate all'insegna del tempo discreto hanno portato molti appassionati in montagna, attirati anche dalle promozioni valide per i giorni feriali: all'Amiata ad esempio il martedì e il giovedì lo skipass costa solo 15 euro; anche all'Abetone il martedì, mercoledì e venerdì si scia con lo sconto. Lo skipass costa 29 euro invece che i 31 degli altri giorni feriali, mentre a Zeri è confermata l'apertura degli impianti anche durante la settimana.

Il week end si annuncia purtroppo perturbato: “La neve ormai è abbondante – affermano gli operatori – adesso sarebbe auspicabile un periodo di bel tempo, per poter chiudere in bellezza una stagione che arriverà dovunque fino a Pasqua e anche oltre, alle attuali condizioni di neve”.

Insomma, tutto è pronto in pista per lo sci di primavera, con le giornate lunghe e le piste perfettamente innevate. Adesso si spera che il sole non si faccia attendere.

Intanto arriva comunque una grande notizia per il territorio di Abetone. Infatti torna finalmente regolarmente percorribile la Statale 12 dell'Abetone e del Brennero. Un'ordinanza Anas (28/2018) prevede dalle ore 7.00 del 10.03.2018 "Il ripristino integrale del traffico veicolare tra Pian dei Sisi e Pianosinatico". Non ci saranno più dunque sensi unici o fasce orarie, unico vincolo di sicurezza il limite di 50km/h.

Il Bollettino

Abetone: altezza neve cm 150/300, impianti aperti 16/17.

Aperti gli snowpark. Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 90/200. Impianti aperti oggi 5/8. Sono aperte le due seggiovie e gli skilift Jolly, Crocicchio e Asso di Fiori. Nel fine settimana aperta anche la sciovia Bellaria. Domenica navetta rifugio Cantore/Vetta. Aperti due itinerari per lo sci nordico. Info: amiataneve.it



Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 120/150, impianti aperti 4/4. Sabato si scia in notturna Info: doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 60/100, impianti aperti 6/6. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.

Zeri: altezza neve 50/80 impianti aperti 3/3, anche nei giorni feriali.

Gli appuntamenti

Domani alla Doganaccia iniziativa sugli sci a favore dell'ospedale Meyer di Firenze e della Fondazione MartaCappelli, che offre sostegno ai genitori di bambini ammalati che giungono al Meyer di Firenze per poter curare i propri figli Un gruppo di piccoli pazienti avrà modo di trascorrere una giornata sulla neve all'insegna della solidarietà e del divertimento.

Si avvicina il Pinocchio sugli Sci, in programma dal 17 al 24 marzo all'Abetone per le categorie da Baby ad Allievi, con le fasi nazionali dal 17 al 21 marzo e le fasi internazionali il 23 e 24 marzo. Come di consueto la manifestazione sarà preceduta il 16 marzo dal Trofeo Fabio Danti. Il 17 marzo al Pulicchio si svolgerà invece la finale regionale del Trofeo delle Società, le cui finali nazionali si svolgeranno proprio all'Abetone il 25 marzo. .

Segnaliamo che è stato rimandato al 1 aprile il Miniabetonissimo, previsto per domenica 11 marzo.