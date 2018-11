Il 6 novembre a Firenze i Brit Floyd: il miglior tributo ai Pink Floyd del mondo

Gio, 01/11/2018 - 15:31 — La redazione

Per critica e pubblico “il miglior tributo ai Pink Floyd sulla faccia della terra”.

Brit Floyd, ovviamente. La band britannica torna martedì 6 novembre sul palco dell’Obihall di Firenze, dopo il sold out di due anni addietro.

I biglietti, posti numerati da 26 a 40 euro, sono disponibili nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Per veri cultori c’è il pacchetto che abbina posto numerato, meet&greet con la band e presenza al soundcheck (115 euro). Info tel. 055.667566 - 055.6504112 – www.bitconcerti.it.

Il tour che riporta i Brit Floyd in riva all’Arno segna una data importante, il 45esimo anniversario di “The Dark Side of the Moon”, iconico album targato Pink Floyd, uno dei lavori più ambiziosi e psichedelici della band, da molti considerato il più grande album rock della storia.

45 anni che i Brit Floyd celebrano riproponendo dal vivo tutti i brani di “The Dark Side of the Moon”, assieme ad altre perle tratte dagli album “Wish You Were Here”, “Animals”, “The Wall” e “The Division Bell”.

La scenografia riprende con fedeltà lo spettacolare allestimento del “Division Bell Tour” del 1994, con tanto di schermo circolare, luci, laser e gonfiabili della tecnologia più avanzata, per uno show vicinissimo alla magnificenza dei Pink Floyd.

La prima volta è stata a Liverpool, gennaio 2011. Da allora i Brit Floyd hanno toccato ogni continente, riunendo oltre un milione di appassionati. Un successo straordinario per la formazione capitanata dal chitarrista Damian Darlington.

Info spettacolo

Obihall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it

www.obihall.it - #britfloydfi18

Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

Settore Numerato Meet&Greet Soundcheck Experience 115 euro

Primo settore 40 euro

Secondo settore 32 euro

Terzo settore 26 euro

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)

Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.