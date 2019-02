Pugilato, mercoledì l'attesa riunione al teatro Verdi

Dom, 03/02/2019 - 16:57 — La redazione

Il conto alla rovescia è partito. L'evento più atteso di febbraio è ormai alle porte. La Boxe Night Florence e l’associazione “Un gancio al Parkinson” sono pronte ad ospitare gli appassionati e i curiosi toscani mercoledì sera per una riunione pugilistica organizzata nel meraviglioso scenario del teatro Verdi.

Le operazioni di peso saranno effettuate martedì alla storica Palestra " Nidiaci " Sempre Avanti Firenze in Via della Chiesa 52, nel rione di San Frediano. L’evento del 6 febbraio vedrà il ritorno della noble art in un teatro ed è incentrato sul main event della semifinale per il titolo Ebu dell’Unione Europea: Dragan Lepei, campione Italiano Supermedi sfiderà il campione Gerard Ajetovic. La kermesse presenta inoltre un importante sottoclou di livello con tutti pugili del territorio con l’ottica di valorizzare esperienza e crescita tecnica di ragazzi cresciuti nelle nostre palestre. Giustini Eduardo ( Boxing Club Firenze ) contro Milos Pavicevic, 4 round, categoria Cruiser. Giorgetti Jovan (Boxing Club Firenze ) contro Fathe Benckorichi, 6 round, categoria Superleggeri. Catalin Ionescu (Boxe Padariso) contro Antonio Escobar, 6 round, categoria Superpiuma. Cappelli Pietro (Licenza straniera ) contro Predrag Jevtic 4 round, categoria Cruiser. Inoltre ci saà la finale del trofeo delle cinture wbc/fpi nei pesi piuma tra Marco Scalia e Christopher Mondongo, sulla distanza degli 8 round. Le fight card saranno rappresentate dal conosciutissimo Jovan Giorgetti del Boxing Club Firenze e dal debuttante Eduardo Giustini, peso Cruiser, famoso nell’hinterland Fiorentino, allenati dal maestro Leonardo Turchi. Inoltre il debutto a Firenze di Pietro Cappelli, peso massimo, già vincitore in Calabria prima del limite nel marzo scorso, Ionescu Catalin, alfiere della Boxe Lastra a Signa, Superpiuma imbattuto dopo 6 match, proverà a salire le graduatorie nazionali contro un valido avversario, infine Marco Scalia, peso Piuma della Mugello Boxing Team, seguito dai maestri Cristiano Mazzoni e Gabriele Sarti, disputerà la finale del Trofeo delle Cinture WBC/FPI a Firenze contro il romano di adozione Christofer Mondongo. La nobile arte per un nobile scopo, Firenze, città d’arte e cultura, intende offrire un appuntamento con la solidarietà per sostenere l’Associazione “Un gancio al Parkinson”, proponendo un evento allo storico Teatro Verdi, icona di trasformazione culturale profonda, infatti il teatro sarà il contenitore di un evento che abbina spettacolo e bellezza allo sport, oltre alla scienza e al movimento per i malati di Parkinson, facendolo diventare, da memoria storica, il luogo privilegiato dello scambio di arte, scienza e solidarietà, tecnologia e sport, un crocevia di cultura, mutando armoniosamente un simbolo della storia di questi luoghi antichi, rendendoli moderni e vivibili. Dagli studi clinici emerge che i pazienti malati di Parkinson che fanno esercizio per 150 minuti alla settimana hanno un declino più lento in termini di mobilità e qualità di vita nell’arco di due anni rispetto a chi fa meno esercizio o non lo fa per niente. Il Dr. Maurizio Bertoni afferma che fare regolarmente attività fisica aiuta a rallentare la progressione del Parkinson: bastano 2 sedute a settimana per mantenere i movimenti più fluidi e sicuri, migliorando la qualità di vita. A Firenze il Centro Training Lab adotta una strategia innovativa contro il morbo; si prevede un percorso personalizzato durante il quale il paziente viene sottoposto a sedute di movimento aerobico – per cui senza fatica – che ha il vantaggio di stimolare anche la neuroplasticità, come dimostrato recentemente dagli studi sulle malattie neurodegenerative. Al Centro Training Lab, viene praticata un’attività motoria dedicata a persone affette da Parkinson che, con i necessari adattamenti, ricordano gli allenamenti di un pugile, che, dopo aver seguito uno stage di preparazione, entrano a pieno titolo nel team del centro fiorentino nel quale, grazie alla strategia innovativa che il Dottor Bertoni ha importato dagli States, si allenano e si curano i malati di Parkinson.