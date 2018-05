Toscana Aeroporti dà l'ok all'acquisto dei terreni Unipol a Castello

Mar, 15/05/2018 - 09:16 — La redazione

Il Cda di Toscana Aeroporti ha approvato la proposta di acquisto dei terreni di proprietà Unipol a Castello per circa 75 milioni di euro.

Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica in un articolo di Massimo Vanni. Parte dei terreni di Castello ricadono sotto i vincoli aeroportuali della futura pista parallela al raccordo autostradale e vedevano compromesse le capacità edificatorie del pian urbanistico esecutivo per il quale Palazzo Vecchio sta approvando una variante in diminutio rispetto ai volumi originali andando, sostanzialmente, a dimezzarli. Una volta formalizzata la vendita si risolveranno i problemi legat agli espropri, si cancelleranno i ricorsi al TAR del gruppo assicurativo bolognese e si spianerà la strada per la nuova casa dei mercati generali di Firenze che, traslocando al confine col comune di Sesto Fiorentino, libereranno l'area attualmente occupata per lasciare spazio al nuovo stadio della Fiorentina e cittadella viola.