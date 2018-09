Hamsik: "Ci dispiace per la sconfitta con la Fiorentina dell'anno scorso"

Gio, 13/09/2018 - 08:47 — La redazione

"Ci dispiace per la sconfitta di Firenze dello scorso anno. Ci credevamo, ci credeva tutta la città. È andata così, ma ci teniamo non solo sabato ma per tutto l'anno. Il sogno è lo stesso, la città lo merita".

Lo ha detto ieri Marek Hamsik ricordando il 3-0 subito la scorsa primavera a Firenze dalla Fiorentina che cancellò le speranze di vittoria dello scudetto dei partenopei.

Sabato alle 18 gli azzurri ospiteranno i viola ed Hamsik ha un obiettivo: "Non è possibile andare in svantaggio ad ogni partita - ha detto - speriamo di cambiare già sabato, non sempre la puoi ribaltare". Il Napoli era infatti andato sotto nelle prima due giornate contro Lazio e Milan ma poi aveva rimontato e vinto, mentre contro la Sampdoria è arrivata la sconfitta.