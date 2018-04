Nardella: "Gli immigrati irregolari e pericolosi vanno rimandati nei loro paesi"

Mer, 11/04/2018 - 22:25 — La redazione

"Per i centri di rimpatrio il decreto Minniti ha stabilito l'obiettivo di un centro per ogni regione. In Toscana ancora non ce lo abbiamo, in altre regioni neanche: vanno messi. Gli immigrati irregolari socialmente pericolosi vanno rimandati nei loro paesi".

Lo ha detto oggi in Palazzo Vecchio il Sindaco di Firenze Dario Nardella, intervistato dal direttore di Panorama Raffaele Leone nell'ambito di 'Panorama tour', oggi nel capoluogo toscano. "C'e' un gioco di veti incrociati della politica, di alcuni che non vogliono questi centri - ha aggiunto Nardella - ma dal mio punto di vista questo è un errore".