Rugby: ufficializzato il calendario della Coppa Italia. Per I Medicei esordio col Viadana

Lun, 10/09/2018

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario della nuova Coppa Italia, ex Trofeo Eccellenza, riservata alle squadre che hanno preso parte al Campionato di Eccellenza 2017/18 e che non hanno acquisito il diritto di disputare le Coppe Europee.

Per I Medicei esordio nel Girone 2 il prossimo weekend 13/14 ottobre alle 16.00 in trasferta con il Viadana. Si conferma la formula all’italiana, con gare di andata e ritorno con finale in calendario il weekend 30/31 marzo 2019, si disputerà in gara unica in campo neutro tra le due squadre che hanno vinto i rispettivi Gironi.

Girone 1: Valsugana Rugby Padova, Lafert San Donà, Verona Rugby, Mogliano Rugby 1969

Girone 2: Rugby Viadana 1970, Toscana Aeroporti I Medicei, S.S. Lazio Rugby 1927, Valorugby Emilia