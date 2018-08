Aeroporto di Firenze, Sesto Fiorentino chiede il rinvio della Conferenza dei Servizi

Gio, 09/08/2018 - 18:56 — La redazione

Con una lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Toscana e ad ENAC, il Comune di Sesto Fiorentino ha chiesto il rinvio della Conferenza dei Servizi sul Masterplan del nuovo aeroporto di Firenze prevista per il prossimo 7 settembre.

Il rinvio si è reso necessario in seguito alle numerose modifiche al progetto che ENAC ha comunicato lo scorso 7 agosto, con un preavviso del tutto insufficiente ad istruire la pratica che dovrà andare in Consiglio comunale prima del 7 settembre. Dei 941 file del progetto, 914 hanno subito modifiche, mentre sono circa 190 documenti del tutto nuovi. Essendo tale documentazione “interamente sostitutiva di quella precedentemente trasmessa in data 20 aprile 2018, superata e annullata”, come espresso nella comunicazione dallo stesso ENAC, vengono meno le condizioni tecniche e procedimentali necessarie per completare gli adempimenti entro la data prevista; di qui la richiesta del Comune di posticipare la data della Conferenza, così da consentire la valutazione della nuova documentazione. Nella richiesta inviata al Ministero, alla Regione e ad ENAC si evidenzia anche come la sostituzione integrale degli atti, a norma di legge, dovrebbe quantomeno determinare una valutazione del riavvio del procedimento.

Prima della trasmissione del nuovo progetto da parte di ENAC, il Comune di Sesto Fiorentino aveva provveduto a riunire, come richiesto, la Commissione Paesaggistica in data 2 agosto e a convocare per il 21 agosto le competenti Commissioni consiliari in vista del Consiglio comunale del 4 settembre che sarebbe stato chiamato ad esprimere il parere formale da portare in Conferenza dei Servizi.

“Siamo di fronte all’ennesima situazione paradossale riguardante l’aeroporto - spiega il sindaco Lorenzo Falchi - A poche settimane dalla Conferenza dei Servizi dove dovremmo portare il nostro parere tecnico, non è dato sapere su quale progetto i nostri tecnici dovrebbero esprimersi. Di fatto, ENAC ha vanificato tutto il lavoro propedeutico svolto fino ad oggi senza lasciarci il tempo di studiare le nuove carte per istruire i passaggi formali previsti dalla legge. Rinviare la Conferenza dei Servizi è un atto di serietà e responsabilità doveroso nei confronti dei cittadini, con i soldi dei quali sarebbe realizzato l’aeroporto”.

“Davanti ad un progetto così complesso è impensabile l’approssimazione, né possiamo esprimere un parere con una sorta di ‘atto di fede’. Vogliamo vederci chiaro e capire in maniera precisa di quale progetto stiamo parlando, quali siano le modifiche riportate e come queste vadano ad impattare sul nostro territorio. Dal punto di vista politico la nostra posizione di contrarietà non cambia e vogliamo argomentarla puntualmente e consapevolmente dal punto di vista tecnico. Cambiare le carte in tavola, creare confusione e andare avanti come se nulla fosse in queste condizioni sarebbe una forzatura irresponsabile”.

Aggiornamento

"Le presunte 'modifiche'" di Enac al masterplan dell'aeroporto di Firenze, "non sono altro che gli approfondimenti previsti dalla normativa e comunicati entro i 30 giorni richiesti dalla legge". Lo afferma Toscana Aeroporti in merito alla richiesta del comune di Sesto Fiorentino di rinviare della conferenza dei servizi per lo scalo fiorentino, indetta per il 7 settembre.