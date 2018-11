Ufologia, a Scandicci il convegno internazionale Gaus

Gio, 01/11/2018 - 11:55 — La redazione

“Homo videns ufo evidences”, è il titolo del diciannovesimo convegno internazionale di ufologia, organizzato dall'associazione Gaus, in programma domenica 11 novembre al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci (Firenze). L'evento è patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Scandicci.

Ospite d’onore della manifestazione sarà l’astrofisico e ufologo francese Jean-Pierre Petit, fondatore dell’associazione Ufo-Science. Petit racconterà il caso UMMO, una vicenda che lo coinvolge personalmente sin dalla giovane età. La straordinaria storia che ha segnato la sua vita e la carriera professionale, verrà presentata con dovizia di particolari e di dettagli inediti.

Spazio anche per le storie di Ricardo Gonzàlez, narrate nel best seller “Contatto dal Pianeta Apu Messaggi da una civiltà del futuro", che verranno raccontate da Filippo Sarpa, traduttore per la versione italiana del libro ed autore di una lunga serie di interviste al noto contattista peruviano.

Ci sarà anche una sessione al mondo universitario, con l'analisi dell'approccio teologico all'intelligenza extraterrestre da parte di Irene Tosco, allo studio sociologico di Serena Perfetti sull’ipotesi delle interferenze aliene sulla razza umana.

Occhi puntati anche sugli ultimi avvistamenti, o presunti, come il caso di Corio (Torino) dello scorso giugno, in cui numerosi testimoni hanno dichiarato di aver visto “un forte bagliore emanato da un oggetto non identificato che si è poi allontanato all’arrivo di due aerei militari".

Approfondimento anche sulla Valmalenco, la valle degli ufo a pochi chilometri da Sondrio, che da anni è teatro di avvistamenti sorprendenti, e molti altri casi eccezionali che verranno raccontati nel corso del convegno.

Per restare aggiornati sull’evento, è consultabile il sito ufficiale dell’associazione www.gaus.it, il profilo Facebook ufficiale ed il nuovissimo canale Telegram Ufogram News

Prenotazioni 331 3138171 o scrivete a gaus.pr@gmail.com