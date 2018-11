Uno, dieci, cento Pinocchi. Giusi Merli, Michele Demaria e Mila Vanzini al Teatro delle Arti

Lun, 12/11/2018 - 11:51 — La redazione

Giusi Merli, Michele Demaria e Mila Vanzini sono i protagonisti di “Pinocchi”, spettacolo ispirato al celebre personaggio di Collodi, in scena venerdì 16 novembre al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (Firenze - ore 21). Regia di Andrea Macaluso.

“Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l’elemosina”: come dice Geppetto, di Pinocchi ce ne sono tanti.

Senza voler rappresentare la storia di Pinocchio, qui si gioca in maniera molto libera e irriverente con i personaggi e con le situazioni che il primo Pinocchio narra. Il primo, cioè quello che il suo autore ebbe in mente come prima idea del romanzo.

Il racconto per filo e per segno non importa, importano le immagini, i frammenti, i suoni. La notte, la morte, la metamorfosi. Il mistero.

Pinocchi, nel senso che Pinocchio possa prendere di volta in volta voci e corpi diversi. Ma anche nel senso che questo romanzo possa moltiplicarsi in un gioco caleidoscopico di specchi deformanti e dare origine a tanti altri piccoli romanzi: i Pinocchi delle nostre paure, dei nostri sogni, delle nostre avventure.

Biglietti 15/13/8 euro, riduzioni per per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana, compresa la Coop Lastra a Signa.

SERVIZIO NAVETTA - Su prenotazione è disponibile un servizio navetta dal capolinea Villa Costanza della tramvia, a Scandicci, e ritorno.

Aperitivo teatrale

Dalle ore 19,45 buffet + drink a 6 euro (si consiglia la prenotazione, tel. 055 8720058 - 331 9002510).

Biglietti

Intero 15 euro

Ridotto 13 euro per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso

Ridotto 10 euro fino a 21 anni