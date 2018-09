Piano Periferie, Nardella: "Mandato all'avvocatura del Comune contro i tagli del Governo"

Gio, 13/09/2018 - 00:01 — La redazione

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, attacca il governo per il taglio del fondo da 1,6 miliardi per i Comuni del 'piano periferie', e annuncia azioni legali.

Per i comuni della Toscana sono bloccati 300 milioni destinati a edifici scolastici, piste ciclabili, edilizia popolare e giardini; per Firenze sono fondi per 18 milioni di euro.

“Già oggi – ha spiegato ieri Nardella - ho dato mandato all'avvocatura del Comune di avviare tutte le possibili iniziative sul piano legale per valutare i danni economici che, a causa di questo decreto che azzera impegni legittimi e legali che sono stati assunti, ricadranno su aziende, lavoratori e istituzioni pubbliche”. “Quando arriverà un testo scritto, in un futuro atto normativo, che prevederà il recupero dei soldi che ci sono stati illegittimamente tolti - ha aggiunto il Sindaco - noi ci fermeremo. Ma fino ad allora abbiamo il dovere di difendere gli interessi della nostra città e gli impegni che sono stati scritti e sottoscritti”.