Inchiesta Curtatone, i Sutera e i concerti di Gigi D'Alessio. "Questo napoletano infame"

Lun, 13/08/2018 - 20:12 — Matteo Cali

Come in ogni storia criminale che si rispetti, anche in quella del Caffè Curtatone di Firenze, e dei fratelli palermitani Renato e Giovanni Sutera, non poteva mancare il riferimento all'artista o al vip conosciuto.

L'episodio, apparentemente, non ha alcun valore nell'inchiesta Affari di Famiglia dell'antimafia fiorentina, su droga, bancarotta e riciclaggio; ma secondo gli investigatori invece servirebbe a dimostrare come i due fratelli facciano parte, da molti anni, di un contesto associativo criminale che si muove in tutta la Toscana e cura interessi di ogni tipo.

L'episodio è raccontato dall'ergastolano Giovanni Sutera, durante un colloquio con la fidanzata Marijana, che viene intercettato dai carabinieri.

L'uomo parla delle sue attività con il fratello Renato e del fatto che i due, a metà degli anni Duemila, “hanno interceduto con gli organizzatori di un concerto del cantante Gigi D’Alessio, previsto a Montecatini, per far sì che venisse reso disponibile lo stadio comunale. In cambio del “favore” avevano preteso che l’artista ed il suo staff andassero a cena nel ristorante di un loro amico”, il Panta Rei a Firenze, gestito da Pieraldo Guidi.

Ma l'operazione prevista non è andata a buon fine perchè il cantante napoletano avrebbe preteso di essere pagato anche per presentarsi a cena. E proprio mentre “parlano di Gigi D’Alessio e della moglie, la cantante Anna Tatangelo”, Sutera racconta l'episodio alla compagna, e la sua reazione, a distanza di molti anni, è furibonda.

SUTERA GIOVANNI: "(...) sono venuti a chiederci perché non gli volevano dare lo stadio...a Montecatini!... [...] il comune non voleva dargli lo stadio... [..,] ...per il concerto si!...allora ci hanno chiesto...se avevamo...una strada...una cortesia...e di...sai sì è trovato.. gli abbiamo fatto dare...una strada [...]...però gli abbiamo detto...non abbiamo voluto soldi...niente...eh...noi siamo così!...per questo siamo stati sempre...soldi non ci sono mai interessati..."allora va bene...però voi con lo staff...la sera quando andate a mangiare...andate a mangiare da questi amici nostri..." che erano quelli dove siamo andati dal NEROMO (il ristorante a cui si riferisce è il Panta Rei, nda) allora perché lui GIGI D'ALESSIO questo infame! ...questo napoletano infame! ...non c'è andato! ...lui

per andare a mangiare...vuole i soldi!”.

LEGGI LO STRALCIO DELL'INTERCETTAZIONE