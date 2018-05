Per la Pentecoste n Duomo la Messa no. 4 in Do maggiore D452 di Franz Schubert

Mer, 16/05/2018 - 11:03 — La redazione

La Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze e l’Orchestra Regionale della Toscana eseguiranno, domenica 20 maggio alle 10:30, in occasione della Solennità di Pentecoste la versione liturgica integrale della Messa in Do maggiore D452 di Franz Schubert per coro e orchestra.

E’ il secondo anno che la Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze e l’Orchestra l’Orchestra Regionale della Toscana collaborano per questa occasione. Si tratta di una delle iniziative messe in campo dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze, ricostituita nel 2012 dall’Opera di Santa Maria del Fiore, diretta dal Maestro Michele Manganelli.

Durante la Santa Messa, presieduta dall’arcivescovo cardinale Giuseppe Betori, verranno inoltre eseguiti il mottetto per l'offertorio Confirma hoc Deus composto dal Maestro Manganelli per soli, coro organo e orchestra e Il Regina Coeli KV276 di Mozart per soli coro e orchestra.