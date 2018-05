L'Università Pontificia Urbaniana sceglie Firenze per i suoi studenti

Dom, 06/05/2018 - 15:22 — Domenico Rosa

La bellezza, la cultura e soprattutto le radici cristiane di Firenze non passano mai di moda, per questi motivi il prossimo 19 maggio quasi duecento studenti giunti da tutti i continenti della terra, iscritti alla Pontificia Università Urbaniana, saranno ospiti nel capoluogo toscano. Il percorso guidato, tra le varie attività, prevede la visita di Palazzo Vecchio e del Duomo; proprio nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore gli universitari parteciperanno alla celebrazione eucaristica.

Per molti di loro, provenienti da Africa, Sud America, Europa, Oceania e Asia, sarà la prima volta sulle rive dell'Arno. La maggior parte degli studenti infatti non è italiana e vive nel Collegio Urbano dell'università le cui finestre affacciano sulla Basilica di San Pietro, la chiesa più conosciuta al mondo, la cui cupola però è seconda in bellezza alla meravigliosa creatura del Brunelleschi.

Le origini della Pontificia Università Urbaniana sono strettamente connesse con i motivi apostolici che ispirarono l'istituzione della Congregazione De Propaganda Fide, voluta da Papa Gregorio XV che il 6 gennaio 1622 la fondò e che il 22 giugno dello stesso anno la eresse solennemente con la Bolla Inscrutabili Divinae Providentiae. La PPU, come recitano i suoi statuti, ha tra i suoi obiettivi "formare studenti che compiono studi superiori in modo che possano attivamente annunciare il Vangelo ed edificare la Chiesa mediante la trasmissione, la promozione e il rinnovamento della scienza sacra e delle altre discipline ad essa connesse, preparandoli in maniera adeguata ad affrontare debitamente i loro compiti futuri e a favorire la formazione continua dei ministri della Chiesa".

Firenze è onorata di ospitarli.