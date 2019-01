Sci in Toscana: all'Abetone comprensorio tutto aperto e collegato

Ven, 25/01/2019 - 17:37 — La redazione

Annunciata da giorni, temuta in città e in pianura, la neve ha fatto il suo dovere in montagna, ovvero imbiancare le piste e rendere magico il paesaggio.

Variabili gli accumuli di nuova neve fresca, si va infatti dai circa 20 centimetri dell'Appennno pistoiese, ai 30 della Garfagnana e Lunigiana, fino agli 80 centimetri caduti sull'Amiata.

Il week end si annuncia dunque tra quelli da appuntare in agenda per gli appassionati della montagna : le stazioni si presentano con tutti gli impianti aperti e sono agibili anche le escursioni con le ciaspole e gli itinerari per lo sci nordico.

Da sottolineare in particolare : all'Abetone il collegamento sci ai piedi di tutto il Comprensorio, oltre che delle seggiovie Tre Potenze e Regine/Selletta ; all'Amiata l'apertura da sabato di 10 piste su 12 ; in Garfagnana sarà tutto aperto, sia al Casone di Profecchia che a Careggine e saranno agibili gli itinerari per lo sci nordico al Passo Radici ; confermata l'apertura totale delle stazioni della Doganaccia (Pt) e di Zeri in Lunigiana.

I dettagli nel Bollettino neve

Il Bollettino neve

Abetone/Val di Luce: altezza neve cm 20/70, impianti aperti 14/17. Aperti tutti i collegamenti sci ai piedi. Per sabato 26 gennaio confermata l'apertura della Seggiovia Tre Potenze in Val di Luce, della seggiovia Regine-Selletta con la pista Chierroni. e delle piste Copp 1 e 2 al Pulicchio.

Sono aperti gli Snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce.

Info aggiornamenti: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 50/100. Impianti aperti oggi 4/8: sono le sciovie Jolly e Crocicchio e le seggiovie Macinaie e Cantore, per un totale di 8 piste su 12. Domani 26 gennaio apertura anche delle Sciovie Asso di Fiori e Bellaria, per un totale di 6 impianti su 8 e di 10 piste su 12. Si sta lavorando per l'apertura delle piste di fondo. Info aggiornamenti: amiataneve.it



Doganaccia: altezza neve cm. 30/60, impianti aperti 4/4. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia. Aperti i collegamenti sci ai piedi tra le piste: Campo scuola, Pista 1 e 2 e Faggio di Maria. Info: doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 20/60, impianti aperti 5/5. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici.

Lunigiana/Zeri: altezza neve 20/50, impianti aperti 3/3. Da Lunedì 28 gennaio la stazione sarà aperta tutti i giorni. www.zumzeri.eu