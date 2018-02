One Billion Rising 2018: un miliardo di voci contro la violenza su donne e bambine

Mar, 13/02/2018 - 14:35 — La redazione

Mercoledì 14 febbraio ritorna l’appuntamento con ONE BILLION RISING - UN MILIARDO DI VOCI CONTRO LA VIOLENZA - il movimento globale, laico e apartitico, il cui principio fondante afferma che ogni donna ha il diritto di vivere e decidere del proprio corpo, della propria salute e del proprio destino. Motore dell’iniziativa è Eve Ensler, attivista, drammaturga, autrice de I Monologhi della vagina, il testo che tradotto in 45 lingue e rappresentato in 120 nazioni, ha imposto una definitiva presa di coscienza sulla violenza sulle donne del nostro pianeta, aprendo un nuovo dibattito sui diritti, le disuguaglianze economiche e lo sfruttamento delle donne in tutto il mondo.

One Billion Rising - Un Miliardo di voci contro la violenza - ha ricevuto nel tempo consensi crescenti e solo in Italia nel 2017 sono stati organizzati più di 150 eventi che hanno raccolto 250 mila partecipanti, celebrando in modo gioioso, irriverente e libero, la volontà di fermare ogni forma di abuso sulle donne e sulle bambine.

GLI APPUNTAMENTI IN TOSCANA

L’appuntamento del 14 febbraio sarà nelle strade, nelle piazze e nelle scuole in Italia e nel mondo, per far sentire un’unica voce potente e gentile e per manifestare nelle tante forme di espressione artistica - dalla narrazione al teatro, dalla poesia alla musica, dalla danza al cinema - che caratterizzano lo spirito rivoluzionario di One Billion Rising, con le parole d’ordine Solidarietà, Creatività, Unione.

Gli appuntamenti in Toscana saranno a Bagno a Ripoli con un flash mob degli studenti del Liceo Volta e Liceo Gobetti. A Viareggio alle ore 17:00 in Piazza Mazzini. A Livorno alle ore 19:00 presso Le cicale operose, Corso Amedeo 101

E poi di nuovo a Cascina (Pisa) il 17/02 alle 15:30 al parcheggio ex-Tettora;Per la lista completa delle manifestazioni in Italia clicca qui