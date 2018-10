Da domani e fino a domenica, l'artigianato fiorentino sbarca in piazza dei Ciompi

Mer, 31/10/2018 - 15:11 — La redazione

Partirà domani l’edizione autunnale di “ARTour – Il bello in piazza” la mostra mercato dell’artigianato di eccellenza che CNA Firenze Metropolitana organizza da anni con il Comune di Firenze ed Artex, il Centro dell’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana.

Novità di quest’edizione la location: la fiorentinissima Piazza dei Ciompi, restituita a fiorentini e turisti dopo i lavori di riqualificazione e restyling.

“La qualità degli oggetti in esposizione e in vendita però rimane la stessa: altissima – commenta Luca Tonini, Presidente Città di Firenze per CNA – Identica anche la loro varietà: gioielli, foulard, bigiotteria, pelletteria, calzature, oggettistica, cappelli, cosmetici, argenteria, ceramica, miniature, abbigliamento. Insomma, ce n’è per tutti i gusti”.

"Dai libri e fiori all'artigianato: ecco un'altra offerta che caratterizzerà le fiere del fine settimana in Piazza dei Ciompi. Un appuntamento da non perdere per questo ponte anche per i visitatori che ci verranno a trovare" commenta Cecilia del Re, Assessore allo Sviluppo economico e turismo di Firenze.

“Un evento che da sempre fa da calamita, tanto per i turisti che per i fiorentini, proprio in virtù della varietà e qualità che lo caratterizza grazie a produzioni autenticamente artigiane e Made in Italy al 100%” prosegue Tonini.

Sarà possibile ammirare e comprare le creazioni prodotte dai maestri Artigiani e dai giovani designer di ARTour dal 1 al 4 novembre compresi, dalle ore 10 alle 20.