I Medicei chiudono la Coppa Italia con una vittoria sulla Lazio

La Toscana Aeroporti I Medicei ha chiuso con una rotonda vittoria la sua partecipazione alla Coppa Italia 2019. Nel mirino dei fiorentini la Lazio Rugby 1927 che al termine di un match non caratterizzato da grandi ritmi ma comunque aspro ha dovuto cedere ai ragazzi di Presutti e Basson per 12 a 24. I gigliati si sono portati in seconda posizione in classifica nell’attesa del posticipo che dallo scontro diretto tra Valorugby e Viadana decreterà la finalista del Girone 2.

Prime fasi del match di marca biancoargentorossa, con la coppia sudafricana Basson/Greef a trascinare un gruppo determinato a non lasciare agli avversari punti anche se non più utili per la classifica. Tutti i reparti hanno girano al meglio, con la Lazio messa la muro e incapace di reagire spesso anche a causa di qualche errore che ha condizionato la squadra di Montella. Mattatore del match l’ala Mattoccia che ha segnato la doppietta che è valsa anche la nomina a man of the match, con il numero 8 Greef a fare il resto per chiudere la prima frazione di gioco sul 21 a 0 per i fiorentini.

Nel secondo tempo, quando tutto è sembrato andare verso un finale già segnato, ad un calo di tensione de I Medicei è corrisposto un ritorno della squadra di casa. Nell’ultimo quarto con DI Giulio in meta l’orgoglio laziale si è riacceso insieme agli animi dei biancocelesti. Ne è scaturita una fase di gioco aspra che ha portato ad una seconda meta ma anche un giallo e un rosso per i laziali. Ultimi minuti dedicati a riprendere il controllo della partita da parte gigliata fino al fischio finale di Vedovelli.