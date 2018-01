Ufo, calano gli avvistamenti. In Toscana segnalati 10 oggetti volanti non identificati

Sab, 13/01/2018 - 13:27 — La redazione

Avvistamenti di Ufo in calo nel 2017, secondo i dati del Cun, il Centro ufologico nazionale: gli Oggetti volanti non identificati segnalati sui cieli italiani sono stati infatti 110, contro i 118 del 2016. Nel 2015, tuttavia, erano stati ''solo'' 98. Dei 110 avvistamenti del 2017 il numero più alto si è registrato in Lombardia, con 21 casi. A seguire Veneto (13), Lazio (11), Toscana (10), Emilia Romagna (9), Piemonte (7), Campania, Marche, Puglia e Liguria (5 casi ciascuna), Abruzzo e Sardegna (3), Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Valle d''Aosta (2), Umbria (1). Per quattro segnalazioni, infine, non è specificata la regione.

Proprio in Toscana, nel 2014, l'avvistamento a Pariana di Massa (Massa Carrara) è stato definito dagli ufologi del Cun di "alta credibilità, con indagini svolte a

livello istituzionale". L'avvistamento del 5 aprile è stato inserito anche nel registro ''ufficiale'' dell''Aeronautica militare, insieme ad altri sette casi verificatisi quell'anno.

Sono alcuni cittadini della piccola frazione ad avvistare un oggetto di forma circolare, di colore "blu elettrico intenso" a soli cinque metri dal suolo: si muoveva a velocità "elevata" con moto "rotatorio antiorario", si legge nel rapporto agli atti dell'Arma azzurra.