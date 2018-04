Nuovo aeroporto di Firenze: pubblicato l'avviso per gli espropri dei terreni

Sab, 21/04/2018 - 00:01 — La redazione

ENAC ieri ha pubblicato l'avviso per l'esproprio dei terreni che saranno interessati dalla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze.

L’Ente Nazionale Aviazione Civile, spiega una nota di Toscana Aeroporti, comunica “che intende chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’avvio della procedura di conformità urbanistica […] del Master Plan 2014-2029 dell’aeroporto 'Amerigo Vespucci' di Firenze, già approvato in linea tecnica dal medesimo Ente e dotato di positivo pronunciamento di compatibilità ambientale con il Decreto VIA”.

“Il Master Plan aeroportuale - prosegue la nota – prevede il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali con la realizzazione di una nuova pista di volo con orientamento 12-30”.

“L’approvazione del progetto – continua la nota –, ai sensi del D.Lgs. 251/95, comporta dichiarazione di pubblica utilità preordinata all’esproprio per le aree private in esso ricomprese nonché la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e variante agli strumenti urbanistici vigenti”.

A questo link è possibile consultare i dati catastali di tutte le aree oggetto degli espropri e gli interessati, entro 30 giorni da ieri, potranno far pervenire ad ENAC le proprie osservazioni.

Ieri il sindaco di Prato Biffoni, che insieme ad altri 6 comuni della Piana ha presentato ricorso al TAR contro il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), interrogato sugli espropri (che di fatto sono un'ulteriore accelerata verso la realizzazione della nuova pista), ha commentato: "Enac fa il suo mestiere, ognuno fa la sua strada".

Tra i terreni interessati dagli espropri ci sono anche quelli di Unipol, nell'area di Castello. Da tempo sono in corso trattative tra Unipol e Toscana Aeroporti per l'acquisto, ma l'avvio degli espropri evidenzia che l'intesa per la vendita alla società aeroportuale è ancora lontana.