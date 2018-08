Vaccini, Rossi: "Con stop di un anno faremo ricorso alla Corte Costituzionale"

Lun, 06/08/2018 - 10:31 — La redazione

"Se ci sono le condizioni faremo ricorso alla Corte Costituzionale approvando anche una nostra legge sull'obbligatorietà".

Lo ha detto stamani il presidente della Regione Toscana a proposito dello slittamento di un anno dell'obbligo di vaccinazione per i bambini per l'accesso agli asili nido e alle scuole materne, a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1.

"Non si capisce - ha aggiunto Rossi - perché l'obbligatorietà debba slittare mandando un messaggio contraddittorio, e ora sento anche parlare di 'obbligatorietà flessibile'. Con gli ossimori non si governa".Secondo il governatore della Toscana, è sbagliato che "ci si pieghi a una minoranza molto orientata dagli spettacoli di Beppe Grillo sui vaccini", mentre "se avessimo mantenuto l'obbligatorietà, l'anno prossimo avremmo raggiunto la copertura vaccinale del 95%". Rossi ha ricordato poi che "non essendo cambiato il titolo quinto della Costituzione la sanità è materia concorrente, e sarebbe corretto che ministero e regioni si incontrassero per concordare azioni comuni".

“Ci sono ancora milioni di bambini che muoiono nel mondo quando invece i vaccini avrebbero potuto salvarli", ha ricordato Rossi ,"è un diritto dell'umanità avere accesso ai vaccini che possono salvare vite".