Temporali, da 20 a Firenze allerta gialla per rischio idrogeologico

Ven, 30/03/2018 - 16:26 — La redazione

Allerta gialla, da stasera, per possibili temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta scatterà alle 20 e si concluderà alla mezzanotte di domenica 1 aprile.

Fenomeni previsti (fonte Cfr):

minimo depressionario in approfondimento sul Golfo del Leone con flusso di correnti umide e miti sulla nostra regione. Condizioni favorevoli a piogge sul nord ovest della Toscana. Sabato transito di una perturbazione con piogge diffuse e locali temporali. Venti sostenuti e mari molto mossi.

PIOGGIA: oggi, venerdì, piogge sparse in particolare sulle zone di nord ovest dove in serata sono attesi i primi temporali.

Domani, sabato, piogge diffuse e locali temporali. Neve oltre i 1200 metri. Cumulati: oggi, venerdì, cumulati medi significativi sulle zone L, S1, V, S2, S3, R1 e B con punte massime fino ad occasionalmente elevate sui rilievi. Altrove cumulati medi e massimi non significativi.Domani, sabato, cumulati medi ovunque significativi; massimi puntuali elevati su L, S1, V, S2, S3, R1, B e M; massimi puntuali non elevati o occasionalmente elevati su R2, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e T; altrove massimi puntuali in genere non elevati.

TEMPORALI: oggi, venerdì, in serata possibili temporali su zone di nord ovest e Arcipelago; domani, sabato, possibili temporali su tutta la regione ad iniziare dalle zone di nord ovest in trasferimento verso sud. Occasionalmente i temporali potranno essere di forte intensità e associati a colpi di vento e/o grandinate.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico