ADV e la contestazione della "minoranza": "Ho la coscienza a posto e do il massimo"

Gio, 13/09/2018 - 22:02 — La redazione

"Adesso sembra tutto calmo, la verità è che perdi due partite e sembra che si rimette tutto in discussione, magari si perde di vista qual è il vero obiettivo che può avere un presidente come me.

Non so se sono ottimista su questo. Me lo auguro perché poi remando tutti dalla stessa parte alla fine si riesce a costruire veramente qualcosa per rendere sempre più orgogliosa questa città. Io il massimo ce l'ho sempre messo, poi se magari non va bene una partita e sono sempre lì a contestarmi, forse qualcun altro si deve mettere un po' la mano sulla coscienza e capire perché, ma non sono certo io”.

Lo ha detto l'azionista di minoranza di ACF Fiorentina Andrea Della Valle, parlando coi giornalisti a margine dell'inaugurazione di una scuola a San Severino Marche, costruita anche grazie alle donazioni della Fiorentina e della proprietà del club viola.

Dopo le ultime contestazioni ad Andrea Della Valle “è piaciuta la risposta di gran parte dello stadio, ma non so se è tutto risolto. È sempre dormiente quella situazione e questo mi dispiace perché non ne capisco la ragione in questo momento”. “È una minoranza – ha aggiunto Della Valle – che ha dei momenti dove viene ascoltata ed altri magari no. Forse domenica (riferendosi ai fischi alla Curva Fiesole da altri settori dello stadio, ndr) è stata una bella risposta, farà riflettere anche loro questa risposta di gran parte dello stadio. Devono riflettere e capire perché continuano con queste contestazioni nei miei riguardi. Lo ripeto la coscienza io la ho veramente a posto, su tutto. Sto dando il massimo per questa cosa e chi mi conosce lo sa da tanti anni”.

Sabato i viola sfideranno al San Paolo il Napoli: “La Fiorentina – ha detto in merito Andrea Della Valle – non ha mai avuto e non deve avere paura di nessuno. Quindi andrà a giocarsela a Napoli come ha fatto in tutti i campi. Sarà una gara difficile ma ce la giochiamo come sempre”. “Abbiamo iniziato bene, vincere le prime due partite sapete quanto sia importante, per gli stimoli, per il morale, ma anche per la stessa città - ha aggiunto Andrea Della Valle -. La Fiorentina è la squadra più giovane d'Italia. Con coraggio adesso dobbiamo continuare questo percorso con Pioli che già da questa estate era il primo che ci credeva, anche più di tutti noi, perché i ragazzi acquistati sono tutti scelti insieme a lui, ma soprattutto con molte indicazioni del tecnico. Abbiamo adesso un ciclo molto impegnativo, sappiamo che dobbiamo crescere e l'importante, magari quando ci saranno momenti non belli, sarà essere sempre tutti uniti”.