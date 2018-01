Sab, 27/01/2018 - 00:04 — La redazione

Proseguono a Firenze i controlli contro i parcheggiatori abusivi.

Ieri mattina gli agenti del Reparto Antidegrado, insieme alle pattuglie dell’Autoreparto, sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto e in zona piazza della Libertà-viale Matteotti individuando tre persone che stavano chiedendo denaro agli automobilisti che avevano appena parcheggiato. Per loro, due uomini e una donna di nazionalità rumena, è scattata la multa per questua molesta.