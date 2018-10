Recupero plastica in mare: da Firenze l'invito al Governo a varare norme efficaci

Ven, 12/10/2018 - 16:01 — La redazione

L'esempio c'è: è il progetto "Arcipelago pulito", una sperimentazione resa possibile grazie a un protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Legambiente Toscana, Unicoop Firenze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità del Sistema Portuale, CFT e diversi altri enti e aziende, che ha permesso il recupero nel mare toscano di 16 quintali di rifiuti. L'appello che adesso parte dal Consiglio comunale di Firenze a Governo, Parlamento e istituzioni europee è che possa diventare un modello per varare nuove, efficaci normative per contrastare il devastante fenomeno dei rifiuti, e in special modo la plastica, che soffoca la vita dei mari, dagli oceani (dove si stima che ci siano oltre 150 milioni di tonnellate di rifiuti) al Mediterraneo, mettendo a rischio l'ecosistema e la vita di pesci e altre specie, come le tartarughe marine.

L'invito alle istituzioni ad occuparsi seriamente di questa emergenza è contenuto in una risoluzione PD approvata ieri all'unanimità in commissione Ambiente.

"La sperimentazione del progetto 'Arcipelago pulito' dimostra che si può fare molto cambiando le normative vigenti – afferma il primo firmatario dell'atto, Leonardo Bieber –. Ai pescatori, infatti, che raccolgono nelle loro reti rifiuti, viene imposto di occuparsi in proprio dello smaltimento se li consegnano in porto al loro ritorno. Così, per non aggiungere oneri sulle proprie attività, i pescatori spesso ributtano in mare i rifiuti. Se, invece, si seguisse il comportamento adottato nel progetto 'Arcipelago pulito', le barche sarebbero dotate di un apposito contenitore (il cosiddetto Big Bag) dove possono essere stivati i rifiuti raccolti in mare e poi destinati al corretto smaltimento e riciclo, creando apposite strutture nei porti. Così il nostro mare tornerebbe a respirare, con un beneficio notevole per l'ambiente".

“Abbiamo votato anche noi a favore della risoluzione che invita il Governo ed il Parlamento a porre maggiore attenzione sul recupero della plastica in mare, ma facendo presente cosa il Governo in realtà stia già facendo” commenta Arianna Xekalos, Capogruppo del Movimento 5 Stelle.

“Partendo proprio dalle iniziative del Governo, sempre in commissione Ambiente, ieri è stata approvata la mozione, di cui sono prima firmataria, con cui si impegna il Sindaco ad aderire alla campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Ministero dell’Ambiente” continua la Capogruppo del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos. “Se vogliamo davvero tutelare il nostro mare, la nostra terra e gli animali è fondamentale partire da quello che il Governo sta portando avanti, altrimenti sono solo atti con fini elettorali e propagandistici.

Proprio mercoledì – spiega Arianna Xekalos – il Ministro dell’Ambiente ha confermato l’attenzione che il Governo ha nei confronti di questo problema: il Ministro ha infatti votato di recente in Commissione europea una direttiva per limitare il commercio di plastiche usa e getta; mentre in Italia scatterà il divieto di utilizzo dal 1 gennaio del 2019 dei bastoncini di plastica e delle microplastiche e dal 2020 dei cosmetici esfolianti”.

“Non solo, ma nei prossimi giorni il Ministro Costa depositerà un disegno di legge che chiamerà “Salva Mare” con cui finalmente si permette ai pescatori di portare le grandi quantità di rifiuti che normalmente si trovano nelle loro reti, che ammonta quasi al 50% del pescato, nelle isole ecologiche situate nei porti” conclude Xekalos. “Il Partito democratico quindi può star sereno, perché il Governo si sta già occupando seriamente di questa emergenza, cosa che il Governo precedente, targato PD, evidentemente non ha fatto, altrimenti il suo stesso partito non avrebbe dovuto ricorrere ad una risoluzione”.